Ткаченко Настасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Настасия Федорова

Ткаченко Настасия Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Настасия Федорова
Пол
жен
Номер записи
495
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
7.
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
Дочь главы [4]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 7.
01 | Ткаченко Демян Демянов: 56 / - | Козак - Глава
02 | Ткаченко Матрона Демянова: 38 / 56 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Михайло Демянов: 11 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Федор Демянов: 26 / 43 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Дария Василиева: 23 / 40 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Ткаченко Федор 1-й Федоров: 1 / 18 | Козак - Сын Федора [4]
07 | Ткаченко Федор 2-й Федоров: - / 11 | Козак - Сын Федора [4]
08 | Ткаченко Евдокия Федорова: - / 6 | Козак - Дочь Федора [4]
09 | Ткаченко Настасия Федорова: - / 2 | Козак - Дочь главы [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.