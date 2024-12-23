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Ткаченко Федор 1-й Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Федор 1-й Федоров
Пол
муж
Номер записи
492
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
7.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Сын Федора [4]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 567
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 7.
01 | Ткаченко Демян Демянов: 56 / - | Козак - Глава
02 | Ткаченко Матрона Демянова: 38 / 56 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Михайло Демянов: 11 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Федор Демянов: 26 / 43 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Дария Василиева: 23 / 40 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Ткаченко Федор 1-й Федоров: 1 / 18 | Козак - Сын Федора [4]
07 | Ткаченко Федор 2-й Федоров: - / 11 | Козак - Сын Федора [4]
08 | Ткаченко Евдокия Федорова: - / 6 | Козак - Дочь Федора [4]
09 | Ткаченко Настасия Федорова: - / 2 | Козак - Дочь главы [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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