Ткаченко Матрона Демянова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Ткаченко Матрона Демянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 488
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 7.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Откуда прибыл
- хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Возраст по текущей РС
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 7.
01 | Ткаченко Демян Демянов: 56 / - | Козак - Глава
02 | Ткаченко Матрона Демянова: 38 / 56 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Михайло Демянов: 11 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Федор Демянов: 26 / 43 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Дария Василиева: 23 / 40 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Ткаченко Федор 1-й Федоров: 1 / 18 | Козак - Сын Федора [4]
07 | Ткаченко Федор 2-й Федоров: - / 11 | Козак - Сын Федора [4]
08 | Ткаченко Евдокия Федорова: - / 6 | Козак - Дочь Федора [4]
09 | Ткаченко Настасия Федорова: - / 2 | Козак - Дочь главы [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1755 ст.
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