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Ткаченко Демян Демянов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Демян Демянов
Пол
муж
Номер записи
487
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
7.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
56
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1739
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 7.
01 | Ткаченко Демян Демянов: 56 / - | Козак - Глава
02 | Ткаченко Матрона Демянова: 38 / 56 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Михайло Демянов: 11 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Федор Демянов: 26 / 43 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Дария Василиева: 23 / 40 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Ткаченко Федор 1-й Федоров: 1 / 18 | Козак - Сын Федора [4]
07 | Ткаченко Федор 2-й Федоров: - / 11 | Козак - Сын Федора [4]
08 | Ткаченко Евдокия Федорова: - / 6 | Козак - Дочь Федора [4]
09 | Ткаченко Настасия Федорова: - / 2 | Козак - Дочь главы [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1739 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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