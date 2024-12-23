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Ткаченко Конон Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Конон Антонов
Пол
муж
Номер записи
486
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
6.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
бежал
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 6.
01 | Ткаченко Антон Афанасиев: 30 / 47 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Евдокия Степанова: 27 / 44 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Конон Антонов: 16 / - | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1779 ст.

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