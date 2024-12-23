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Ткаченко Евдокия Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Евдокия Степанова
Пол
жен
Номер записи
485
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
6.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 6.
01 | Ткаченко Антон Афанасиев: 30 / 47 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Евдокия Степанова: 27 / 44 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Конон Антонов: 16 / - | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1767 ст.

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