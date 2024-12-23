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Ткаченко Ирина Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Ирина Яковлева
Пол
жен
Номер записи
480
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
5.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 5.
01 | Ткаченко Иван Афанасиев: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Ирина Яковлева: 33 / 50 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Евтихий Иванов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Федор Иванов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Мария Никитина: 3 / 20 | Козак - Жена Федора [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

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