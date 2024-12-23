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Голота Мелания Анисимова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Голота Мелания Анисимова
Пол
жен
Номер записи
477
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
4.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 4.
01 | Голота Давид Федоров: 10 / 27 | Козак - Глава
02 | Голота Мелания Анисимова: 5 / 22 | Козак - Жена главы [1]
03 | Голота Конон Давидов: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.

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