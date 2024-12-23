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Голота Давид Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Голота Давид Федоров
Пол
муж
Номер записи
476
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
4.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 4.
01 | Голота Давид Федоров: 10 / 27 | Козак - Глава
02 | Голота Мелания Анисимова: 5 / 22 | Козак - Жена главы [1]
03 | Голота Конон Давидов: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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