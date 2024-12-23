Савченко Мария Иовова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Савченко Мария Иовова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 474
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 3.
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 3.
01 | Савченко Иов Тимофеев: 43 / 60 | Козак - Глава
02 | Савченко Ксения Федорова: 27 / 45 | Козак - Жена главы [1]
03 | Савченко Онисим Иовов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
04 | Савченко Корнилий Иовов: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
05 | Савченко Евфим Иовов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
06 | Савченко Мария Иовова: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Савченко Анна Николаева: 78 / - | Козак - Мать главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1804 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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