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Савченко Корнилий Иовов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Савченко Корнилий Иовов
Пол
муж
Номер записи
472
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
3.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 3.
01 | Савченко Иов Тимофеев: 43 / 60 | Козак - Глава
02 | Савченко Ксения Федорова: 27 / 45 | Козак - Жена главы [1]
03 | Савченко Онисим Иовов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
04 | Савченко Корнилий Иовов: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
05 | Савченко Евфим Иовов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
06 | Савченко Мария Иовова: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Савченко Анна Николаева: 78 / - | Козак - Мать главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.

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