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Савченко Ксения Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Савченко Ксения Федорова
Пол
жен
Номер записи
470
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
3.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 3.
01 | Савченко Иов Тимофеев: 43 / 60 | Козак - Глава
02 | Савченко Ксения Федорова: 27 / 45 | Козак - Жена главы [1]
03 | Савченко Онисим Иовов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
04 | Савченко Корнилий Иовов: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
05 | Савченко Евфим Иовов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
06 | Савченко Мария Иовова: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Савченко Анна Николаева: 78 / - | Козак - Мать главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1766 ст.

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