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Савченко Матрона Терентиева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Савченко Матрона Терентиева
Пол
жен
Номер записи
466
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
2.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь Терентия [3]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 2.
01 | Савченко Емельян Тимофеев: 52 / 65 | Козак - Глава
02 | Савченко Феодосия Устинова: 33 / 50 | Козак - Жена главы [1]
03 | Савченко Терентий Емельянов: 7 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Савченко Мария Аврамова: 2 / - | Козак - Жена Терентия [3]
05 | Савченко Матрона Терентиева: - / 3 | Козак - Дочь Терентия [3]
06 | Савченко Марко Емельянов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
07 | Савченко Параскева Емельянова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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