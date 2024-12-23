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Савченко Мария Аврамова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Савченко Мария Аврамова
Пол
жен
Номер записи
465
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
2.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Терентия [3]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
2
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1793
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 2.
01 | Савченко Емельян Тимофеев: 52 / 65 | Козак - Глава
02 | Савченко Феодосия Устинова: 33 / 50 | Козак - Жена главы [1]
03 | Савченко Терентий Емельянов: 7 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Савченко Мария Аврамова: 2 / - | Козак - Жена Терентия [3]
05 | Савченко Матрона Терентиева: - / 3 | Козак - Дочь Терентия [3]
06 | Савченко Марко Емельянов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
07 | Савченко Параскева Емельянова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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