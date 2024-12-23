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Савченко Алексей Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Савченко Алексей Федоров
Пол
муж
Номер записи
458
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
1.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
хут. Зарожский, Лубенский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 566
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 1.
01 | Савченко Федор Тимофеев: 26 / 39 | Козак - Глава
02 | Савченко Татияна Максимова: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Савченко Алексей Федоров: - / 5 | Козак - Сын главы [1]
04 | Савченко Евфросиния Федорова: - / 13 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Савченко Татияна Федорова: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Савченко Параскева Федорова: - / 2 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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