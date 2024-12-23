Белина Пантелимон Филипов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Белина Пантелимон Филипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 448
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 190
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Брат главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 557 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 190
01 | Белина Игнат Филипов: 26 / 43 | Козак - Глава
02 | Белина Пантелимон Филипов: 13 / 30 | Козак - Брат главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1781 ст.
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