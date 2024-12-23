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Назаренко Яков

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Назаренко Яков
Пол
муж
Номер записи
441
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
186
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Племянник главы [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 557
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 186
01 | Назаренко Семен Василиев: 18 / 35 | Козак - Глава
02 | Назаренко Екатерина Иванова: 10 / 27 | Козак - Жена главы [1]
03 | Назаренко Илья Василиев: 13 / 30 | Козак - Брат главы [1]
04 | Назаренко Евфим Василиев: 7 / 24 | Козак - Брат главы [1]
05 | Назаренко Яков: 2 / 19 | Козак - Племянник главы [1]
06 | Назаренко Сергей: - / 13 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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