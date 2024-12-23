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Назаренко Илья Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Назаренко Илья Василиев
Пол
муж
Номер записи
439
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
186
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 557
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 186
01 | Назаренко Семен Василиев: 18 / 35 | Козак - Глава
02 | Назаренко Екатерина Иванова: 10 / 27 | Козак - Жена главы [1]
03 | Назаренко Илья Василиев: 13 / 30 | Козак - Брат главы [1]
04 | Назаренко Евфим Василиев: 7 / 24 | Козак - Брат главы [1]
05 | Назаренко Яков: 2 / 19 | Козак - Племянник главы [1]
06 | Назаренко Сергей: - / 13 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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