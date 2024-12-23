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Бондарь Антон Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бондарь Антон Иванов
Пол
муж
Номер записи
435
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
184
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 557
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 184
01 | Бондарь Иван Аврамов: 26 / 44 | Козак - Глава
02 | Бондарь Мария Степанова: 23 / 40 | Козак - Жена главы [1]
03 | Бондарь Антон Иванов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1796 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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