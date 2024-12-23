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Бондарь Мария Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бондарь Мария Степанова
Пол
жен
Номер записи
434
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
184
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 557
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 184
01 | Бондарь Иван Аврамов: 26 / 44 | Козак - Глава
02 | Бондарь Мария Степанова: 23 / 40 | Козак - Жена главы [1]
03 | Бондарь Антон Иванов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.

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