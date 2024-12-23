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Бондарь Иван Аврамов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бондарь Иван Аврамов
Пол
муж
Номер записи
433
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
184
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 556 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 184
01 | Бондарь Иван Аврамов: 26 / 44 | Козак - Глава
02 | Бондарь Мария Степанова: 23 / 40 | Козак - Жена главы [1]
03 | Бондарь Антон Иванов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1767 ст.

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