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Шулга Демян Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шулга Демян Григориев
Пол
муж
Номер записи
426
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
179
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 556 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 179
01 | Шулга Демян Григориев: 23 / 40 | Козак - Глава
02 | Шулга Мария Степанова: 18 / 35 | Козак - Жена главы [1]
03 | Шулга Иван Демянов: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.

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