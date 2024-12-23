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Мороз Иван Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Мороз Иван Николаев
Пол
муж
Номер записи
425
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
178
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 556 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 178
01 | Мороз Иван Николаев: 33 / 50 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

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