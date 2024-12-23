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Лисий Прокофий Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Лисий Прокофий Василиев
Пол
муж
Номер записи
422
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
177
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 556 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 177
01 | Лисий Василь Иванов: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Лисий Екилина Иванова: 30 / 47 | Козак - Жена главы [1]
03 | Лисий Яков Василиев: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
04 | Лисий Прокофий Василиев: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
05 | Лисий Кирило Василиев: - / 5 | Козак - Сын главы [1]
06 | Лисий Евфросиния Василиева: - / 3 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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