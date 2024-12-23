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Ярошенко Аврам Евфимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ярошенко Аврам Евфимов
Пол
муж
Номер записи
414
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
176
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 556
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 176
01 | Ярошенко Евфим Иванов: 54 / 71 | Козак - Глава
02 | Ярошенко Улияна Федорова: 48 / 65 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ярошенко Иван Евфимов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ярошенко Павел Евфимов: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ярошенко Иван Евфимов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
06 | Ярошенко Яков Евфимов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
07 | Ярошенко Аврам Евфимов: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
08 | Ярошенко Улияна Степанова: 18 / 35 | Козак - Жена Аврама [7]
09 | Ярошенко Стефанида Аврамова: - / 10 | Козак - Дочь Аврама [7]
10 | Ярошенко Евдокия Аврамова: - / 8 | Козак - Дочь Аврама [7]
11 | Ярошенко Евфим Федоров: 3 / 20 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.

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