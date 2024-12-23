Ярошенко Евфим Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Ярошенко Евфим Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 408
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 176
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 54
- Возраст по текущей РС
- 71
- Год рождения вычисленный
- 1740
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 556
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 176
01 | Ярошенко Евфим Иванов: 54 / 71 | Козак - Глава
02 | Ярошенко Улияна Федорова: 48 / 65 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ярошенко Иван Евфимов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ярошенко Павел Евфимов: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ярошенко Иван Евфимов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
06 | Ярошенко Яков Евфимов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
07 | Ярошенко Аврам Евфимов: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
08 | Ярошенко Улияна Степанова: 18 / 35 | Козак - Жена Аврама [7]
09 | Ярошенко Стефанида Аврамова: - / 10 | Козак - Дочь Аврама [7]
10 | Ярошенко Евдокия Аврамова: - / 8 | Козак - Дочь Аврама [7]
11 | Ярошенко Евфим Федоров: 3 / 20 | Козак - Племянник главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1740 ст.
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