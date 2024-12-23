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Самарский Корней Осипов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Самарский Корней Осипов
Пол
муж
Номер записи
400
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
170
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 556
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 170
01 | Белий Степан Евфремов: 21 / 38 | Козак - Глава
02 | Самарский Корней Осипов: 30 / 47 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1764 ст.

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