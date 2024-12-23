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Донченко Алексей Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Донченко Алексей Яковлев
Пол
муж
Номер записи
396
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
168
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 555 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 168
01 | Донченко Алексей Яковлев: 13 / 30 | Козак - Глава
02 | Донченко Матвей Яковлев: 3 / 20 | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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