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Василенко Антон Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Василенко Антон Василиев
Пол
муж
Номер записи
390
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
162
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 555 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 162
01 | Василенко Антон Василиев: 37 / 50 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

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