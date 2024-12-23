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Радченко Савва Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Радченко Савва Николаев
Пол
муж
Номер записи
386
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
158
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 555 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 158
01 | Радченко Савва Николаев: 17 / 34 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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