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Клещ Данило Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Клещ Данило Яковлев
Пол
муж
Номер записи
380
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
153
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы
Возраст по прошлой РС
8
Причина выбытия
умер
Год убытия
1803
Год рождения вычисленный
1787
Год смерти
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 555
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 153
01 | Клещ Яков Михайлов: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Клещ Данило Яковлев: 8 / - | Козак - Сын главы
03 | Клещ Савва Яковлев: 6 / 23 | Козак - Сын главы
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.
Дата смерти
Вычислено 1803 ст.

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