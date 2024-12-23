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Лисиця Иван Якимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Лисиця Иван Якимов
Пол
муж
Номер записи
378
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
152
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 555
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 152
01 | Лисиця Иван Якимов: 28 / 45 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1766 ст.

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