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Зенченко Лукьян Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Зенченко Лукьян Яковлев
Пол
муж
Номер записи
376
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
150
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 555
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 150
01 | Зенченко Лукьян Яковлев: 34 / 51 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1760 ст.

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