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Попов Петр Кондратов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Попов Петр Кондратов
Пол
муж
Номер записи
373
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
147
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 555
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 147
01 | Попов Петр Кондратов: 17 / 34 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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