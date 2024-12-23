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Бещастний Данило Артемов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бещастний Данило Артемов
Пол
муж
Номер записи
365
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
141
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
54
Причина выбытия
умер
Год убытия
1807
Год рождения вычисленный
1741
Год смерти
1807
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 554 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 141
01 | Бещастний Данило Артемов: 54 / - | Козак - Глава
02 | Бещастний Нестор Данилов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1741 ст.
Дата смерти
Вычислено 1807 ст.

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