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Величенко Алексей Герасимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Величенко Алексей Герасимов
Пол
муж
Номер записи
363
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
140
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 554 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 140
01 | Величенко Антон Герасимов: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Величенко Алексей Герасимов: 25 / 42 | Козак - Брат главы [1]
03 | Величенко Семен Герасимов: 10 / 27 | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1769 ст.

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