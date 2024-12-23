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Безпалий Радион Кондратов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Безпалий Радион Кондратов
Пол
муж
Номер записи
359
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
139
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 554 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 139
01 | Безпалий Кондрат Иванов: 11 / 34 | Козак - Глава
02 | Базпала Ирина Василиева: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Безпалий Архип Кондратов: - / 9 | Козак - Сын главы [1]
04 | Безпалий Радион Кондратов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
05 | Безпала Лукерия Кондратова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Безпала Агрипина Кондратова: - / 5 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1803 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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