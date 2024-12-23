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Безпалий Кондрат Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Безпалий Кондрат Иванов
Пол
муж
Номер записи
356
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
139
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 554 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 139
01 | Безпалий Кондрат Иванов: 11 / 34 | Козак - Глава
02 | Базпала Ирина Василиева: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Безпалий Архип Кондратов: - / 9 | Козак - Сын главы [1]
04 | Безпалий Радион Кондратов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
05 | Безпала Лукерия Кондратова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Безпала Агрипина Кондратова: - / 5 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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