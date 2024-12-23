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Колесниченко Карп Лукянов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Колесниченко Карп Лукянов
Пол
муж
Номер записи
353
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
138
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
42
Причина выбытия
умер
Год убытия
1803
Год рождения вычисленный
1753
Год смерти
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 554 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 138
01 | Колесниченко Карп Лукянов: 42 / - | Козак - Глава
02 | Клименко Григорий Климов: 20 / - | Козак - Глава
03 | Малежик Михайло Федоров: 34 / 51 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1753 ст.
Дата смерти
Вычислено 1803 ст.

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