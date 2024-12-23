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Чухно Иван Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Чухно Иван Василиев
Пол
муж
Номер записи
349
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
134
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 554
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 134
01 | Чухно Иван Василиев: 21 / 38 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.

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