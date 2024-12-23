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Кожомяха Иван Герасимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кожомяха Иван Герасимов
Пол
муж
Номер записи
347
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
132
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 554
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 132
01 | Кожомяха Иван Герасимов: 29 / 46 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.

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