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Коношенко Федор Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коношенко Федор Ильин
Пол
муж
Номер записи
335
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 553 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 121
01 | Коношенко Федор Ильин: 21 / 38 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.

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