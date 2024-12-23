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Конотопець Степан Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Конотопець Степан Федоров
Пол
муж
Номер записи
332
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
119
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 553 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 119
01 | Конотопець Степан Федоров: 17 / 34 | Козак - Глава
02 | Конотопець Матрона Степанова: 3 / 20 | Козак - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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