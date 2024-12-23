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Шевченко Яков Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шевченко Яков Иванов
Пол
муж
Номер записи
327
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
115
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 553 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 115
01 | Шевченко Яков Иванов: 22 / 39 | Козак - Глава
02 | Шевченко Ксения Николаева: 15 / 31 | Козак - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1772 ст.

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