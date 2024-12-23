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Шевченко Алексей Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шевченко Алексей Николаев
Пол
муж
Номер записи
321
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 553
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 110
01 | Шевченко Алексей Николаев: 39 / 56 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.

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