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Москаленко Степан Леонтиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Москаленко Степан Леонтиев
Пол
муж
Номер записи
318
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
107
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 553
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 107
01 | Москаленко Степан Леонтиев: 14 / 31 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1780 ст.

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