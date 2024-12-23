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Сторчук (Сторчун) Прокофий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сторчук (Сторчун) Прокофий Иванов
Пол
муж
Номер записи
315
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
104
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
22
Причина выбытия
умер
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 553
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 104
01 | Сторчук (Сторчун) Прокофий Иванов: 22 / - | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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