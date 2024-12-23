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Петренко Григорий Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Петренко Григорий Семенов
Пол
муж
Номер записи
313
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1775
Год смерти
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 553
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 102
01 | Петренко Григорий Семенов: 20 / - | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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