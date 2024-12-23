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Пацюра Стефанида Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Пацюра Стефанида Петрова
Пол
жен
Номер записи
305
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
97
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 552 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 97
01 | Пацюра Мойсей Кондратов: 22 / 39 | Козак - Глава
02 | Пацюра Стефанида Петрова: 11 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Пацюра Иван Кондратов: 15 / 32 | Козак - Брат главы [1]
04 | Пацюра Феврония Лукянова: 5 / 22 | Козак - Жена Ивана [3]
05 | Пацюра Леонтий Кондратов: 19 / 36 | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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