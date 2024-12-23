Пацюра Мойсей Кондратов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Пацюра Мойсей Кондратов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 304
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 97
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 552 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 97
01 | Пацюра Мойсей Кондратов: 22 / 39 | Козак - Глава
02 | Пацюра Стефанида Петрова: 11 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Пацюра Иван Кондратов: 15 / 32 | Козак - Брат главы [1]
04 | Пацюра Феврония Лукянова: 5 / 22 | Козак - Жена Ивана [3]
05 | Пацюра Леонтий Кондратов: 19 / 36 | Козак - Брат главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1772 ст.
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